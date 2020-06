Portogallo: 16 casi di Covid tra dipendenti del Santuario di Fatima

Il Santuario di Fatima, in Portogallo, ha confermato che 16 dipendenti sono risultati positivi al coronavirus nelle ultime ore. In un comunicato, l’istituzione religiosa ha spiegato che l’allarme è scattato dopo il contagio di un primo dipendente, che e’ stato isolato. Di 244 test su persone che in qualche modo sono entrate in contatto con il primo paziente, sedici sono risultati positivi.

Tutti i positivi sono lavoratori interni del santuario, i membri del coro di Fatima, che, assicura la nota, non hanno avuto alcun contatto con i pellegrini. I pellegrinaggi a Fatima sono ripresi il 12 giugno dopo la sospensione dausata dall’emergenza sanitaria.

