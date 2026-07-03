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Portogallo, Ronaldo ha pregato in arabo prima del rigore? Il labiale è virale

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(Adnkronos) –
Cristiano Ronaldo ha pregato in arabo, o forse no. Poche ore dopo la vittoria del Portogallo contro la Croazia nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, a tenere banco è stato il calcio di rigore segnato da Cristiano Ronaldo. Sui social però non si parla dell’esecuzione, come sempre perfetta del penalty, ma di quanto successo pochi secondi prima. 

Secondo alcuni utenti su X, Ronaldo avrebbe infatti pronunciato la parola “bismillah”, che in arabo significa “in nome di Dio”. Una preghiera a tutti gli effetti, che CR7 avrebbe imparato durante il suo soggiorno in Arabia Saudita, dove gioca ancora oggi con la maglia dell’Al Nassr. 

La lettura del labiale di Ronaldo però lascia spazio a più di qualche dubbio. Secondo altri infatti, Ronaldo ha detto “vamos a marcar”, che in portoghese significa “andiamo a segnare”. 

 

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