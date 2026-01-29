giovedì, 29 Gennaio , 26

Portogallo, sale a 5 bilancio del morti per la tempesta Kristin

(Adnkronos) – Sono almeno 5 i morti causati dal passaggio della tempesta Kristin sul Portogallo centrale e settentrionale. La tempesta, che il governo ha descritto come un “evento climatico estremo”, ha raggiunto le coste atlantiche del paese nella notte tra martedì e mercoledì con venti di oltre 170 chilometri orari, causando inondazioni, frane, la chiusura di strade e linee ferroviarie e l’interruzione della corrente elettrica per oltre 850.000 famiglie. 

Secondo le autorità locali, un conducente è morto nel nord di Lisbona quando la sua auto è stata colpita da un albero caduto. Altre tre persone sono state uccise nella zona centrale di Leiria: una donna olandese trovata morta nella sua auto sommersa dall’acqua vicino a Silves; una ersona colpita da lamiere volanti nella città di Carvide; un’altra sepolta sotto le macerie della sua casa parzialmente crollata. Segnalata anche una persona morta nella zona di Marinha Grande. 

La tempesta ha anche provocato oltre 3.000 incidenti in tutto il paese, con strade bloccate da alberi e detriti e molti edifici danneggiati. I venti più forti sono stati registrati nella base aerea di Monte Real a Leiria, dove sono state registrate raffiche di 178km prima che l’apparecchiatura di monitoraggio venisse distrutta. I funzionari hanno detto che la posizione era probabilmente il punto di ingresso della tempesta verso il Portogallo continentale. 

Tra i danni materiali più significativi c’è quello riportato dalla Base Aerea di Monte Real, nel distretto di Leiria, dove diverse strutture e almeno due aerei da combattimento F-16 sono stati colpiti dalla caduta di detriti a causa del vento tempestoso. 

Il primo ministro Luis Montenegro ha espresso le condoglianze alle famiglie delle vittime. Ha detto che le autorità stanno valutando il danno e avrebbero preso “qualunque misura sia necessaria”. 

Dopo aver attraversato il Portogallo, la tempesta Kristin si è spostata a est in Spagna, portando con sé neve a quote più basse, pioggia e forti venti. In Andalusia, i servizi di emergenza hanno segnalato circa 2.000 incidenti legati al tempo. Le autorità spagnole hanno emesso avvisi di onde alte lungo le coste e hanno previsto raffiche di vento di fino a 90 chilometri orari sull’isola di Ibiza. 

