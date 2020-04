Porzio risponde alle accuse di Feltri: “Ecco cosa abbiamo fatto in tre giorni per riprendere a lavorare”

Come annunciato dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, da questa sera sarà possibile ordinare e ricevere a casa la propria pizza preferita. Apre le sue porte anche la Pizzeria Porzio che comincia da questa sera con il servizio di delivery. Primo ordine e prima consegna per le ore 18.30, tutto immortalato attraverso delle immagini e parole che lasciano poco all’immaginazione.

Le parole

Immagini diramate dallo stesso Enrico Porzio tramite i propri canali social. Il pizzaiolo ha risposto alle ultime accuse da parte del giornalista Vittorio Feltri.

“Ore 18.30 prima consegna. La prima pizza è per Vittorio Feltri. Una pizza per far capire al giornalista che siamo così inferiori che, in tre giorni, abbiamo sanificato 6 locali, certificati per 20 dipendenti, comprate mascherine. Sanificate le auto, i motorini e misurata la febbre. Questo è perchè noi lavoriamo. So che stai cercando lavoro. A me serve un parcheggiatore abusivo, un intrattenitore in sala ed un sommelier”.

