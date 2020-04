“In molti mi avete chiesto che fine avessi fatto in questi giorni: alla fine il Coronavirus ha raggiunto anche me, ora sto molto meglio”. Giovanna Pancheri, corrispondente dagli Stati Uniti di Sky Tg 24, ha raccontato in un videomessaggio pubblicato sui suoi canali social, che non aggiornava dal 17 marzo, di essersi ammalata di coronavirus al suo rientro dagli Usa. Il 23 marzo il tampone aveva dato esito positivo.

“Il tampone a giorni di distanza dalla prima diagnosi del 23 marzo – sottolinea la giornalista dagli Stati Uniti – è ancora positivo. Ci sono alcune cose che vorrei condividere,

L’articolo Positiva al coronavirus la giornalista di Sky Giovanna Pancheri proviene da Notiziedi.

