Positiva al coronavirus partorisce a Piacenza, il bimbo e’ negativo

BOLOGNA (ITALPRESS) – Una donna incinta, ricoverata a Piacenza, e positiva al coronavirus “ha partorito senza problemi”. Lo ha riferito l’assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia Romagna Sergio Venturi incontrando la stampa nel consueto punto con i giornalisti sull’emergenza coronavirus. “Il piccolo sta bene e non e’ positivo”, ha aggiunto Venturi. La donna viene dalla Lombardia e “ora il bimbo sara’ seguito nell’ospedale di Piacenza”.

Sale a 47 il numero di persone positive al coronavirus in Emilia-Romagna. “Sono circa venti in piu’ rispetto a ieri sera”, ha spiegato l’assessore alle Politiche per la salute Sergio Venturi incontrando i giornalisti.

