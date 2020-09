Positivi al Covid 3 giocatori dello Sporting Lisbona: salta l’amichevole con il Napoli

La sfida era prevista per stasera alle 20.30 in Portogallo. Sarebbe stata l’ultima amichevole della squadra di Gattuso prima dell’esordio in campionato di domenica a Parma

