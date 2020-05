Positivi per decine di giorni. Quanto sono contagiosi i casi come Dybala?

“Non è chiaro quanto le persone che risultano positive al nuovo coronavirus per un periodo di tempo prolungato siano o meno infettive. È certamente un aspetto epidemiologico da valutare e seguire con grande attenzione”. Lo ha detto all’AGI Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia, a commento del caso del calciatore Paulo Dybala che sarebbe risultato positivo al Sars-Cov2 39 giorni dopo la prima rilevazione.

“In un numero ristretto di pazienti durante il corso dell’epidemia, in questi mesi, sono stati riscontrati casi in cui non avveniva la negativizzazione dei tamponi anche dopo un lungo periodo dalla scomparsa del quadro clinico caratteristico dell’infezione.

