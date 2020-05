FIRENZE (ITALPRESS) – Altri tre giocatori di serie A positivi. La Fiorentina oggi ha reso noto che “a seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, sono stati identificati 3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario positivi al Covid 19. La societa’ ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte. Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le viste medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attivita’ facoltativa sul campo”.

Si allunga dunque la lista di positivi, anche se ormai quasi tutti guariti, al Covid-19 in serie A. Il primo caso alla Juve con Daniele Rugani,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Positivi tre giocatori e tre membri staff Fiorentina proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento