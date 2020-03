Con un collegamento in diretta da casa con gli studi televisivi americani, il corrispondente della Cbs a Roma, Seth Doane, ha raccontato, con un po’ d’emozione, la sua esperienza da paziente contagiato dal coronavirus. “È cominciato tutto con un po’ di tosse – ha spiegato al programma “This Morning” – ho sentito pressione sul petto, come se avessi fatto duri esercizi in palestra, poi un po’ di dolore in zone a cui non sono abituato, come la schiena, e una leggera febbre. Per il momento sto bene, ma sappiamo che questo è un virus mortale”.

I thought it was important to be open about testing positive for #COVIDー19 –

L’articolo Positivo il corrispondente da Roma della Cbs, l’annuncio in diretta tv proviene da Notiziedi.

