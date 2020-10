 “Possiamo superare la pandemia grazie all’impegno di tanti cittadini generosi”, dice Mattarella

AGI – “Stiamo cercando di superare” l’epidemia di coronavirus “ma possiamo riuscire e stiamo riuscendo soltanto per l’impegno generoso di tanti cittadini impegnati in prima linea”. Lo ha detto Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale, in occasione dei settant’anni di attività, una delegazione della Ong Medici con l’Africa CUAMM, guidata da don Dante Carraro.

“I valori di convivenza umana non sono scindibili per territorio, la solidarietà si esprime ovunque e va manifestata e posta in essere ovunque” ha detto ancora il Capo dello Stato.

