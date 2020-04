“Possibile che De Laurentiis compri la sua maglia e poi non gli rinnovi il contratto?”, Mertens mette like e poi cancella. Giallo social

Però il fatto resta e va raccontato: sul profilo Instagram, Chefaticalavitadabomber, postano un video di Dries che esibisce e firma la preziosa maglia del Napoli indossata la notte dell’andata degli ottavi di Champions con il Barça al San Paolo, quella dello splendido gol da record numero 121. In calce, una dicitura ironica come quasi sempre (in linea con lo spirito di questa comunità virtuale): una sorta di parallelismo tra la vittoria dell’asta da parte di De Laurentiis e il mancato rinnovo del contratto dell’attaccante. Scritto e fatto: anche Mertens regala il suo like, simbolo di approvazione; salvo poi eliminarlo poco dopo.