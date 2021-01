AGI – “Il nostro provvedimento vieta a TikTok di trattare dati di utenti di cui non può verificare l’età. Questo provvedimento ha effetto immediato. Siamo consapevoli che può essere complicato per una piattaforma globale adeguarsi da un giorno all’altro a nuove regole. TikTok doveva già adeguarsi, se vuole davvero allinearsi alle nuove regole possiamo concedere anche qualche ora in più. Ma dal social finora nessuna risposta ufficiale”. Così Guido Sforza, componente del Garante per la protezione dei dati personali, a ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital.

“Se TikTok può usare i dati personali per scopi commerciali – aggiunge il Garante – potrà anche adoperarli per capire l’età degli utenti.

L’articolo Possibile che l’algoritmo di TikTok non distingua un bambino da un adolescente? proviene da Notiziedi.

