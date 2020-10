Post tiki-taka: attacchi meschini ai danni di Maradona Jr. Alcuni commenti sono da denuncia!

Qualche giorno fa, Diego Maradona Jr, è stato ospite a Tiki Taka e tra i vari argomenti trattati, ha parlato del paragone tra Cristiano Ronaldo e suo padre, Diego Armando Maradona. Ripercorriamo brevemente le sue dichiarazioni. “In genere – dice Maradona – sono molto sportivo, eppure quando si parla di Juventus faccio fatica a esserlo.

Ho saputo del trasferimento di Chiesa alla Juventus, pare che tutti i giocatori alla lunga cedono alle lusinghe dei bianconeri. Devo correggervi, perché il più forte di sempre, vale a dire mio padre, non ha ceduto alla Juventus, ed ha sposato altri colori”. Poi la frase che ha scatenato il web: “Paragone tra Ronaldo e Maradona? Non paragoniamo i terresti con gli extraterrestri. E poi – conclude – io conosco un Ronaldo più forte, ed era brasiliano”.

Inutile dire che le dichiarazioni di Diego, pubblicate sul canale Facebook di Sportmediaset, hanno scatenato i tifosi di fede bianconera. Peccato però che si sia andato troppo oltre. Si sprecano gli insulti: “È commovente vedere quando un figlio riesca a prendere dal padre e continuare a seguirlo ed emularne le gesta… str*** diceva il padre str*** continua a dire il figlio… senza soluzione di continuità come se non ci fosse un domani.. fenomeni veri , padre e figlio”.

Un altro sentenzia: “Ma questo non è il figlio che è stato rifiutato per anni dal padre biologico? Ma se poi non fosse stato riconosciuto dal padre (quasi sotto tortura), questo fallito chi lo farebbe parlare? Solo Tiki Taka poteva riesumarlo”. Si sprecano commenti di questo tenore senza considerare che sono tutti lontani dalla realtà dei fatti. Esprimiamo piena solidarietà a Diego Maradona Jr. I social purtroppo sono la cartina di tornasole della nostra società.

