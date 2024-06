‘postcardfrom-cilento’,-torna-la-guida-gratuita-per-esplorare-il-territorio-cilentano

(Adnkronos) – Torna la guida gratuita ‘PostCardFrom Cilento’, arrivata alla sua settima edizione, con 27 paesi raccontati attraverso territorio, prodotti, ricette e grandi chef. Un’opera imperdibile per chi desidera esplorare il Cilento in tutte le sue sfaccettature. Con un restyling grafico e un sito web completamente rinnovato, questa guida, la più grande e completa guida gratuita del Cilento, si presenta con 164 pagine di pura ispirazione in formato rivista.

“I ristoranti segnalati nella guida sono inseriti in maniera libera per garantire al lettore un’esperienza autentica senza influenze economiche. In sette anni, siamo passati da 96 pagine in formato A5 a una rivista di 162 pagine che accompagna gratuitamente visitatori e residenti nel Cilento”, specifica orgoglioso Bruno Sodano, curatore e ideatore della guida.

Un Viaggio Straordinario Attraverso il Cilento

Immagina di percorrere un itinerario magico attraverso 27 incantevoli paesi cilentani, ciascuno con la sua storia, cultura e delizie culinarie. ‘Postcardfrom Cilento’ non è solo una guida turistica, ma una celebrazione della bellezza e dell’autenticità di questa terra. Dai ristoranti ai prodotti locali, dalle ricette uniche ai consigli degli chef più rinomati, ogni pagina ti avvicinerà alle meraviglie del Cilento. Gli amanti della buona tavola troveranno nella guida un tesoro di ricette e segreti della cucina cilentana. Chef locali e stellati Michelin condividono la loro esperienza, offrendo un ricettario unico che permette di immergersi nella tradizione culinaria del Cilento. Ingredienti come l’olio extravergine di oliva e il pomodoro sono celebrati in tutta la loro autenticità.

Disponibile in Formato Cartaceo e Digitale

La guida è disponibile gratuitamente nella sua versione cartacea presso tutto il territorio cilentano, i punti di accoglienza Cilentomania e nelle principali fiere turistiche italiane. Per chi preferisce il digitale, il sito www.postcardfrom.it offre il download gratuito della guida in formato PDF, permettendo un viaggio interattivo attraverso le bellezze del Cilento grazie alla geolocalizzazione dei vari punti di interesse.

Oltre a delizie culinarie, ‘Postcardfrom Cilento’ promuove uno stile di vita sano con informazioni su acqua di qualità e abitudini salutari, veri e propri elisir di lunga vita. La Dieta Mediterranea non è solo cibo sano ma uno stile di vita che rivive nelle tradizioni e nella socialità. Si racconta dell’importanza del fare il pane fatto in casa e da come nasce la pizza da questo impasto, la famosa pizza cilentana. Talmente tanto apprezzata che sono oltre 40.000 le persone che invadono Giungano per la Festa dell’antica Pizza Cilentana che da 18 anni va in scena dal 6 all’11 agosto.

Inizia il tuo viaggio da Paestum e prosegui fino a Scario, scoprendo le attrazioni principali di ogni paese. Ma “Postcardfrom Cilento” va oltre: le storie dei ristoranti locali, dei prodotti di eccellenza e dei produttori sono il vero cuore pulsante di questa guida. Ogni racconto è un invito a vivere il Cilento in modo autentico e profondo.

Bruno Sodano, curatore della guida, ha infuso passione e dedizione per creare un’opera che celebra la cultura, la tradizione culinaria e l’ospitalità straordinaria del Cilento. Che tu sia un appassionato di storia, cultura o un amante del buon cibo, “Postcardfrom Cilento” è la guida definitiva per scoprire i tesori nascosti di questa meravigliosa area. Ti invitiamo a intraprendere un viaggio indimenticabile attraverso il Cilento, esplorando i suoi pittoreschi paesi, assaporando i suoi sapori autentici e creando ricordi duraturi. Un progetto reso possibile grazie ai nostri sostenitori.

Partners di Postcardfrom Cilento: Ferrarelle, Caputo – Il Mulino di Napoli, Pastificio Di Martino, Perrella Network, Solania, Storie di Pane. Main Sponsor: Caseificio Il Granato, Pizzeria Mo Veng di Battipaglia, Cantine Barone, Villaggio Le Palme e Birrificio Fratelli Perrella. Media Partner: Info Cilento. Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale di “Postcardfrom Cilento” all’indirizzo www.postcardfrom.it.