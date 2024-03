Poste, Del Fante: “Cliente al centro piano con canale fisico e digitale”

(Adnkronos) – Poste Italiane completerà in 5 anni un’evoluzione che metterà il cliente sempre più al centro della propria strategia, offrendo prodotti e servizi tramite canali fisici e digitali. Un’indicazione in questo senso è stata fornita dall’AD Matteo Del Fante, in un’intervista al TGPoste all’indomani della presentazione del nuovo piano industriale “The Connecting Platform”. “Tra cinque anni – ha detto il manager – mi immagino Poste Italiane come una evoluzione di ciò che abbiamo già fatto oggi”.

“Rispetto al 2017 – ha spiegato riferendosi alla presentazione del suo primo piano industriale – siamo un’azienda diversa, abbiamo messo il cliente al centro della strategia per offrire i nostri servizi. Per fare ciò – ha proseguito – abbiamo lavorato e continueremo a lavorare per migliorare le modalità di entrare in contatto con Poste Italiane e il contenuto del servizio stesso”.

“Nel piano confermiamo la nostra presenza sul territorio con la rete del 13.000 uffici postali, ma vediamo sempre più clienti che, oltre al canale fisico, utilizzano i canali digitali. Vogliamo rendergli la vita più semplice – ha concluso – andando incontro alle loro esigenze”.