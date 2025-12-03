poste,-del-fante:-premio-tgposte-importante-segnale-di-attenzione

Per i giovani, il talento e il giornalismo

Roma, 3 dic. (askanews) – Come Poste Italiane “siamo un’azienda di servizi, non produciamo niente di fisico e quindi dobbiamo poggiarci sui talenti. Talento vuol dire, oggi, nella giornata dedicata al giornalismo, scegliere tre ragazzi che hanno fatto dei pezzi molto interessanti, così giudicati dai direttori delle principali testate italiane giornalistiche. E, tra questi, individuare uno che ha vinto il premio, avendo la possibilità di collaborare con Poste, con il nostro ufficio stampa, col nostro TGPoste e poi fare uno stage interessante a Londra alla scuola di giornalismo”. Così l’amministratorte delegato di Poste Italiane, Matteo del Fante a margine della cerimonia, oggi a Roma, del premio giornalistico TGPoste.”Quindi talento per un mestiere importante, prezioso”. Ma anche “per dare un segnale importante di un’azienda, come Poste, per i giovani, per i mille che hanno partecipato a questa competizione (sul fatto) che c’è sensibilità da parte nostra, sensibilità da parte di tutti. Oggi avevamo i direttori di tutte le testate giornalistiche nazionali e locali. Quindi anche con questi ragazzi immaginate l’emozione di essere sul palco – ha aggiunto – davanti ai più grandi direttori che hanno fatto la storia del giornalismo italiano”.