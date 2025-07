poste,-intelligenza-artificiale-al-servizio-dei-clienti

Lanciato POSTEMYVOICE. Il servizio del TG Poste

Roma, 14 lug. (askanews) – Si chiama postemyvoice la nuova funzione ideata da Poste Italiane per migliorare l’assistenza ai clienti. Grazie alla sinergia tra il riconoscimento vocale biometrico e il numero di telefono associato al rapporto finanziario, infatti, non è più necessario fornire ad ogni chiamata le proprie informazioni personali. Basta la sola voce per accedere all’assistenza in modo sempre più sicuro, facile e veloce, con il supporto dell’innovativa tecnologia Nuance di Microsoft, senza dover ricordare nessuna password, né ripetere i propri dati (come codice fiscale o numero del documento d’identità). L’uso dell’intelligenza artificiale offre un’esperienza fluida e autonoma, garantendo al contempo la rapidità delle operazioni. L’AI supporta la clientela lungo tutta l’esperienza di adesione e di uso e anche gli operatori per finalizzare i processi correlati.Attualmente postemyvoice è disponibile per l’assistenza sui servizi Bancoposta e Postepay, contattando i numeri 06.45.26.33.22 e 800.00.33.22 e interfacciandosi con gli operatori o l’assistente digitale.L’iniziativa rappresenta una forma virtuosa di collaborazione tra essere umano e intelligenza artificiale, sottolineando l’impegno del Gruppo per la digital transformation, al fine di fornire supporto ai cittadini, alle imprese e alle PA nel processo di digitalizzazione del Paese e contributo alla familiarizzazione con i nuovi mezzi, oltre che per ammodernare continuamente le competenze del personale interno. Sono tre i passaggi da seguire per aderire e usufruire di postemyvoice, per una durata complessiva delle operazioni di pochi minuti. Nel momento dell’adesione il cliente fornisce il consenso al trattamento del dato biometrico, sia da telefono che da web su My Poste. Dopo aver fornito il consenso, l’utente registra la sua voce guidato dall’assistente digitale (Voicebot). Da quel momento in poi il cliente può iniziare a interfacciarsi con postemyvoice e ad ogni chiamata, effettuata dal numero registrato, il cliente sarà identificato grazie al timbro vocale. Il servizio del TG Poste.