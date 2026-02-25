mercoledì, 25 Febbraio , 26

Omicidio Sharon Verzeni, Sangare condannato all’ergastolo

(Adnkronos) - La Corte d'Assise di Bergamo, presieduta...

Roma, carta d’identità elettronica: nuovo open day 28 febbraio e 1° marzo

(Adnkronos) - Gli Open Day dedicati alla Carta...

Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: “Ho deciso io, non c’era alchimia”

(Adnkronos) - Chiello chiude il caso Morgan. "Lui...

Sanremo, Selvaggia Lucarelli ‘boccia’ Can Yaman: “Maschio muscoloso e poi?”

(Adnkronos) - Selvaggia Lucarelli 'boccia' Can Yaman. La...
HomeVideo NewsPoste Italiane a Sanremo, il progetto Polis porta il co-working
poste-italiane-a-sanremo,-il-progetto-polis-porta-il-co-working
Poste Italiane a Sanremo, il progetto Polis porta il co-working
Video News

Poste Italiane a Sanremo, il progetto Polis porta il co-working

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

Nel cuore della città dei fiori. Il servizio del TG Poste

Roma, 25 feb. (askanews) – Entro la fine dell’anno saliranno a 250 i co-working di Poste Italiane attivi in tutto il Paese grazie al programma Spazi per l’Italia. L’iniziativa, che rientra nel più ampio progetto Polis – volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei piccoli centri – punta a dar vita alla rete di spazi di lavoro condivisi più diffusa del Paese. Ottanta saranno realizzati in comuni con meno di 15 mila abitanti, rafforzando la presenza di Poste Italiane sul territorio e favorendo lo sviluppo economico. In Liguria oltre ai co-working già operativi a Sanremo, Genova e La Spezia, nuove aperture sono previste a Imperia, Savona, Alassio e Santa Margherita Ligure ampliando le aree di lavoro dedicate a privati, professionisti e imprese. Il servizio del TG Poste.

Previous article
Bollette, Benazzi (Assocompara): Più ricorso a offerte fisse
Next article
Sanremo, Eddie Brock in campo col suo team per una sfida a calcetto

POST RECENTI

Video News

Sanremo, Bambole di Pezza, video virale di un attacco sul femminismo

"Noi vogliamo parità ovunque, non solo in casa"Sanremo, 25 feb. (askanews) - Sta facendo rapidamente il giro dei social un video che ritrae Le Bambole...
Video News

La connessione allunga la vita, l’evoluzione dello spot Tim

Lanciato a Sanremo, tra progetti musica-IA e sostenibilitàSanremo, 25 feb. (askanews) - All'apparenza un revival: Massimo Lopez e lo spot anni '90 della "telefonata che...
Video News

Accresce, costruire una comunità educante a Cagliari

Rafforzare legame scuola, famiglia e territorioRoma, 25 feb. (askanews) - Il progetto Accresce, attivo nel quartiere Marina di Cagliari, ha l'obiettivo di creare una comunità...
Video News

Sanremo, Eddie Brock in campo col suo team per una sfida a calcetto

Come quando ha scoperto di essere tra i Big del FestivalSanremo, 25 feb. (askanews) - Dal palco al rettangolo di gioco, Eddie Brock dopo aver...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.