Poste Italiane: il web, i dati e la nostra reputazione digitale

Webinar per conoscere le tecniche di cyber intelligence

Roma, 11 apr. (askanews) – L’enorme mole di informazioni che viaggiano in rete richiede tecniche di analisi strutturate perché ogni attività che viene svolta on line lascia delle tracce, dati e informazioni inerenti sia la vita privata che professionale, informazioni che contribuiscono a definire l’identità digitale.

Il termine OSINT (open-source intelligence) indica quella parte di intelligence che raccoglie e analizza le informazioni pubbliche relative a organizzazioni, aziende o singoli individui.

Per approfondire il tema il percorso di Educazione Digitale di Poste propone il webinar “OSINT: le tracce che lasciamo in rete parlano di noi” che vedrà ospite Nicola Sotira, responsabile del CERT-Cyber Emergency Response Team di Poste Italiane, il quale illustrerà gli strumenti che vengono utilizzati per raccogliere i dati e offrirà qualche utile spunto per tutelare al meglio la nostra identità digitale.

L’evento gratuito si terrà in diretta mercoledì 12 aprile alle ore 17, sarà possibile partecipare dalla sezione di Educazione Digitale e presentare le domande via chat al relatore. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma dell’Azienda quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.

Per maggiori informazioni: https://tgposte.poste.it/2023/04/11/web-dati-osint-webinar-poste/

