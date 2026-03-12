giovedì, 12 Marzo , 26
Poste Italiane, più di 6 mila uffici per richiedere passaporto
Poste Italiane, più di 6 mila uffici per richiedere passaporto

Superato il traguardo. Il servizio del TG Poste

Roma, 12 mar. (askanews) – Poste Italiane supera il traguardo dei 6 mila uffici postali in cui si può richiedere il passaporto. Nove province si sono aggiunte a quelle già coinvolte nel Progetto Polis, l’iniziativa per avvicinare i servizi della Pubblica Amministrazione ai Comuni con meno di 15mila abitanti.Sono quasi 5.600 gli uffici postali dei piccoli Comuni, a cui si aggiungono gli oltre 400 sportelli nelle grandi città. Numeri che hanno portato, a febbraio 2026, al record di passaporti erogati in un singolo mese: quasi 16mila. Le richieste totali superano le 172 mila, di cui circa 130 mila raccolte negli uffici Polis. Il servizio del TG Poste

