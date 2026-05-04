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Poste Italiane, più di 9.200 Postamat. Il servizio del TG Poste
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Poste Italiane, più di 9.200 Postamat. Il servizio del TG Poste

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Per contrastare desertificazione sportelli bancari

Roma, 4 mag. (askanews) – Poste Italiane supera i 9.200 Postamat installati e continua così a contrastare la desertificazione delle aree interne del Paese. Mentre gli sportelli bancari vengono chiusi, quelli di Poste Italiane aumentano la loro distribuzione sul territorio nazionale, rappresentando un presidio per i cittadini nei servizi di tutti i giorni, 24 ore su 24: pagamento di bollettini, ricariche telefoniche, consultazione del proprio saldo e molte altre operazioni svolte in tutta sicurezza grazie alla tecnologia anti-clonazione della carta. Il servizio del TG Poste.

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