poste-italiane-torna-sul-mercato:-lancia-bond-da-750-mln-di-euro

Elevato interesse da parte degli investitori internazionali

Poste Italiane ritorna sul mercato con il lancio di un’emissione di obbligazioni senior unsecured in euro destinata a investitori istituzionali, per un totale nominale di 750 milioni di euro, parte del suo Programma di medium term notes da 2,5 miliardi.

“La risposta all’emissione è stata estremamente positiva, con una domanda che supera di oltre tre volte l’ammontare dei titoli disponibili e un forte interesse da investitori globali, soprattutto da Francia, Benelux, Germania e Austria. Questa operazione mira a diversificare le modalità di finanziamento e ad espandere la rete di investitori. I proventi ottenuti dalla nuova emissione saranno impiegati per fini aziendali generali”, si legge in una nota.

Il rating previsto per l’emissione è BBB+ secondo Standard and Poor’s (S&P), Baa2 secondo Moody’s e BBB+ secondo Scope. I dettagli principali dell’emissione includono: un valore nominale totale di 750 milioni di euro; una scadenza di 5 anni (fissata per il 3 dicembre 2030); un tasso fisso annuale del 3%; un prezzo di emissione del 99,7940%; un rendimento effettivo a scadenza del 3,045%.

La data programmata per il regolamento delle obbligazioni è il 3 dicembre 2025, momento in cui è atteso che le obbligazioni vengano quotate nel segmento professionale del mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo e sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) gestito da Borsa italiana.

Giovanni Lombardi Stronati