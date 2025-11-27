giovedì, 27 Novembre , 25

Poste Italiane torna sul mercato: lancia bond da 750 mln di euro

Poste Italiane torna sul mercato: lancia bond da 750 mln di euro

Elevato interesse da parte degli investitori internazionali

Poste Italiane ritorna sul mercato con il lancio di un’emissione di obbligazioni senior unsecured in euro destinata a investitori istituzionali, per un totale nominale di 750 milioni di euro, parte del suo Programma di medium term notes da 2,5 miliardi.

“La risposta all’emissione è stata estremamente positiva, con una domanda che supera di oltre tre volte l’ammontare dei titoli disponibili e un forte interesse da investitori globali, soprattutto da Francia, Benelux, Germania e Austria. Questa operazione mira a diversificare le modalità di finanziamento e ad espandere la rete di investitori. I proventi ottenuti dalla nuova emissione saranno impiegati per fini aziendali generali”, si legge in una nota.

Il rating previsto per l’emissione è BBB+ secondo Standard and Poor’s (S&P), Baa2 secondo Moody’s e BBB+ secondo Scope. I dettagli principali dell’emissione includono: un valore nominale totale di 750 milioni di euro; una scadenza di 5 anni (fissata per il 3 dicembre 2030); un tasso fisso annuale del 3%; un prezzo di emissione del 99,7940%; un rendimento effettivo a scadenza del 3,045%.

La data programmata per il regolamento delle obbligazioni è il 3 dicembre 2025, momento in cui è atteso che le obbligazioni vengano quotate nel segmento professionale del mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo e sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) gestito da Borsa italiana.

