Poste,Del Fante:su Btp continuiamo investire per stabilizzare ritorni

A fine ’23 c’erano 137 miliardi in portafoglio

Roma, 20 mar. (askanews) – Poste Italiane, primo player italiano sui titoli di Stato, continuerà a investire in Btp anche con lo scopo di stabilizzare i ritorni e mantenere le promesse con gli investitori di qui alla fine del piano industriale nel 2028. Matteo Del Fante, amministratore delegato fotografa così la situazione rispondendo in conferenza stampa a una domanda di Askanews dopo la presentazione del piano industriale del gruppo di Viale Europa.

“Per quanto riguarda i Btp – ha detto Del Fante – al 31/12 nel bilancio consolidato aggregato di Poste avevamo 137 miliardi di euro. Le aspettative per il 2024 è di continuare la nostra attività d’investimento di quelle che sono le scadenze e continuare a gestire il nostro portafoglio, soprattutto in ambito Bancoposta, con l’obiettivo di stabilizzare i ritorni del portafoglio stesso nell’arco di piano, perchè noi ci siamo esposti oggi con gli investitori anche in maniera anche un po’ coraggiosa nel dire quelli che saranno da questo portafoglio fino al 2028. E quindi – sottolinea l’ad – dobbiamo fare investimenti, li abbiamo fatti e dobbiamo continuare a farli in titoli di Stato che ci permettano di mantenere quella promessa di ritorno di interessi sul nostro bilancio a favore dei nostri investitori”.