sabato, 7 Febbraio , 26

Tinto Brass: “Bloccati a Isola Farnese dalla frana, fate qualcosa sembra un nuovo lockdown”

(Adnkronos) - "Fate qualcosa per Isola Farnese. Siamo...

Dolci fritti a Carnevale? Il nutrizionista dice sì alle eccezioni: “Ecco il trucco salva-golosi”

(Adnkronos) - A una settimana dall'inizio ufficiale del...

Milano Cortina, Francesca Lollobrigida oro nel pattinaggio di velocità: primo trionfo per l’Italia

(Adnkronos) - Una straordinaria Francesca Lollobrigida regala all'Italia...

Francesca Lollobrigida, chi è il primo oro azzurro alle Olimpiadi di Milano Cortina

(Adnkronos) - Francesca Lollobrigida regala all'Italia la prima...
potenza,-36enne-partorisce-all’ospedale-di-lagonegro-e-poi-muore:-aperta-un’inchiesta
Potenza, 36enne partorisce all’ospedale di Lagonegro e poi muore: aperta un’inchiesta

Potenza, 36enne partorisce all’ospedale di Lagonegro e poi muore: aperta un’inchiesta

DALL'ITALIA E DAL MONDOPotenza, 36enne partorisce all'ospedale di Lagonegro e poi muore: aperta un'inchiesta
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Una donna di 36 anni, della provincia di Cosenza, è morta nell’ospedale di Lagonegro (Potenza) dopo aver partorito. La neonata sta bene, secondo le prime informazioni. Da accertare le cause della tragedia avvenuta nella mattina di oggi, sabato 7 febbraio, si ipotizza un’emorragia.  

Con il coordinamento della Procura di Lagonegro, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri che acquisiranno la cartella clinica nel punto nascita. L’ospedale di Lagonegro fa capo all’azienda ospedaliera San Carlo di Potenza che ha espresso “profondo cordoglio e la più sentita vicinanza ai familiari della donna deceduta durante il parto”.  

L’azienda “consapevole della gravità dell’evento” ha istituito un gruppo tecnico interno con lo scopo di fare chiarezza sull’accaduto, “a tutela di quanti si rivolgono quotidianamente al nosocomio per i propri bisogni di salute, nonché degli operatori, impegnati costantemente nelle attività ospedaliere. Il gruppo – riferisce una nota – potrà, altresì, fornire alle autorità competenti ogni elemento fattuale e documentale ritenuto utile per una trasparente definizione del triste evento occorso”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.