Poveri bambini: nel mondo sono 330 milioni quelli in condizione di povertà estrema

ROMA – “Nel mondo circa 330 milioni di bambini vivono in condizioni di povertà estrema – circa la metà di loro vive in aree colpite da conflitto, 200 milioni di bambini non si stanno sviluppando correttamente a causa della malnutrizione, 86 milioni di ragazze adolescenti si stima siano fuori dalle scuole, 559 milioni di bambini sono esposti a frequenti ondate di calore e ogni giorno, circa 14.000 bambini sotto i 5 anni muoiono per cause in gran parte prevenibili come malattie diarroiche e malaria.

Negli ultimi quattro anni, decenni di progressi nel benessere dei bambini hanno cominciato a sgretolarsi, mentre gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) sono diventati sempre più irraggiungibili. Con l’avvicinarsi del 2030, attualmente siamo sulla buona strada per raggiungere solo il 15% degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e appena uno su tre degli indicatori SDG relativi ai bambini. “Dobbiamo fare di più per i bambini e possiamo farlo, lo abbiamo già fatto – dice in un comunicato Catherine Russell, direttrice generale dell’Unicef – attraverso un’azione globale concertata dal 2000, la mortalità dei bambini sotto i 5 anni è diminuita del 50%, i ritardi nella crescita fra i bambini sotto i 5 anni sono diminuiti di un terzo, il numero di bambini colpiti da poliomielite è diminuito di oltre il 99% e più di due miliardi di persone hanno accesso ad acqua potabile gestita in modo sicuro. Dobbiamo significativamente accelerare i progressi per l’Agenda 2030 implementando soluzioni politiche efficaci dal punto di vista dei costi e basate su dati concreti, che possano essere applicate in tutti i Paesi a prescindere dal reddito. È indispensabile intensificare le azioni e gli investimenti per rafforzare i sistemi su cui i bambini fanno affidamento, come l’assistenza sanitaria, la protezione sociale, i servizi di nutrizione, l’istruzione, l’acqua e i servizi igienici. E dobbiamo rendere questi sistemi più resilienti alle crisi”.

