lunedì, 3 Novembre , 25

Ucraina, nuova raffica di droni e missili russi: Mosca avanza a Pokrovsk

(Adnkronos) - La Russia ha lanciato una nuova...

Torino, 15enne seviziato a Halloween: aperta inchiesta, sequestrati tre cellulari

(Adnkronos) - La procura dei minori di Torino...

Merck, Dario Floris nuovo Country Lead Rare Tumors Italy

(Adnkronos) - Dario Floris, precedentemente Business Unit Director...

Roma, crollata parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio

(Adnkronos) - La Torre dei Conti ai via...
poverta-energetica-e-accesso-equo:-un-libro-riflette-sulla-societa
Povertà energetica e accesso equo: un libro riflette sulla società

Povertà energetica e accesso equo: un libro riflette sulla società

UncategorizedPovertà energetica e accesso equo: un libro riflette sulla società
Redazione-web
Di Redazione-web

Presentazione di Roberto Tasca, presidente Fond. Banco dell’energia

Milano, 3 nov. (askanews) – Abbiamo presentato questo volume sulla povertà energetica perché riteniamo che il fenomeno sia oggetto sia di studio, dal punto di vista scientifico, e quindi la sede nella quale ci troviamo, l’università Luiss, è particolarmente ospitale da questo punto di vista, sia perché riteniamo che sia un fenomeno rilevante per chi si occupa di energia” ha detto Roberto Tasca presidente della Fondazione Banco dell’energia, in occasione della presentazione del primo book sulla povertà energetica, “Povertà energetica e accesso equo all’energia: una riflessione sulla società contemporanea”, realizzato in collaborazione con l’Università Luiss e pubblicato dalla casa editrice Luiss University Press.”Ci sono diversi temi di che vengono fatti confluire in questo volume – ha proseguito Tasca – il primo è un senso di responsabilità sociale dell’impresa, cioè, noi vendiamo energia, ci facciamo concorrenza con altre imprese sui mercati, ma in questo contesto specifico abbiamo deciso che nell’ambito di attività di sostegno alle fasce meno abbienti – o comunque le fasce che vivono le tematiche di incremento dei prezzi dell’energia con una certa problematicità – di lavora insieme e questa è un’esperienza virtuosa nell’ambito di un settore che normalmente invece ha una competitività abbastanza intensa””L’altro elemento sostanziale è il fatto che in questo modo possiamo intervenire sui territori portando anche conoscenza e competenza – continua il presidente della Fondazione Banco dell’energia – perché il fenomeno della gestione della spesa energetica è un fenomeno culturalmente importante. Noi siamo abituati fino al 2022 a considerare le variazioni dei prezzi dell’energia come un fattore del tutto marginale, oggi dal 22 in poi, viceversa ci confrontiamo con un peso crescente della spesa energetica all’interno delle nostre famiglie, questo ha fatto sì che su questo tema ci si concentrasse progressivamente sia dal lato punto del mercato, sia dal lato della ricerca”. E conclude Tasca “Con questo volume abbiamo voluto fare una prima sintesi, un punto di partenza su cui costruire un lavoro insieme che abbia sia un profilo più di natura scientifica, ma dall’altro lato non dimentichi il fatto che essendo noi imprese coinvolte nel settore abbiamo qualcosa che dobbiamo attendere, quindi le aspettative anche d’intervento a sostegno della nostra comunità di riferimento”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.