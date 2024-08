powell-(fed):-è-arrivato-il-momento-di-adeguare-la-politica-monetaria

Lo ha detto al simposio di Jackson Hole New York, 23 ago. (askanews) – “È giunto il momento di adeguare la politica monetaria” della Fed. Lo ha affermato il presidente della banca centrale Usa, Jerome Powell, nel discorso programmatico al ritiro annuale della Fed a Jackson Hole, nel Wyoming. “La direzione di marcia è chiara e i tempi e il ritmo dei tagli dei tassi dipenderanno dai dati in arrivo, dalle prospettive in evoluzione e dall’equilibrio dei rischi”, ha detto Powell.

“La politica monetaria restrittiva ha ripristinato l’equilibrio tra domanda e offerta”, ha continuato Powell giustificando le decisioni rigide della Fed e ha spiegato che si sono trovati ad affrontare un’economia pandemica “diversa da qualsiasi altra”. Proprio la pandemia ha messo in evidenza “i limiti della conoscenza” economica e questo ha richiesto anche da parte dei funzionari Fed “umiltà”.

Powell ha poi aggiunto che vede ampi margini per rispondere a “qualsiasi rischio che potremmo affrontare” e pur non usando l’espressione “atterraggio morbido” degli analisti economici, il presidente della Fed ha sottolineato che “ci sono buone ragioni per pensare che l’economia tornerà al 2% di inflazione mantenendo al contempo un forte mercato del lavoro”.