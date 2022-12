Powerchair football: in campo per promuovere il calcio senza barriere

Il 17 dicembre a Roma iniziativa Famiglie Sma con Fipps e Figc

Roma, 16 dic. (askanews) – Un’occasione aperta a tutti per conoscere e provare da vicino uno sport inclusivo e avvincente, un’amichevole di lusso per due squadre che tornano a sfidarsi a Roma. L’appuntamento per tifare e cimentarsi con il Powerchair Football è nella Capitale sabato 17 dicembre sul rettangolo del Palasport del Santa Lucia (Via Ardeatina, 306) dalle ore 14.30 (ingresso libero). L’Asd Oltre Sport arriva dalla Puglia per incontrare i campioni d’Italia in carica della Thunder Roma e dalle ore 17,30 consentirà a piccoli e adulti aspiranti atleti di provare la disciplina, mettendo loro a disposizione i suoi tecnici qualificati e l’idonea attrezzatura sportiva. Chiunque può partecipare, l’unico requisito richiesto è avere una carrozzina elettrica.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Asd Oltre Sport e Famiglie SMA, con il patrocinio di Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport (FIPPS) e Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Si inizia alle 14,30 con le consuete operazioni (riscaldamento e controllo delle velocità delle carrozzine sportive) propedeutiche alla gara, che prevede il fischio di inizio alle ore 16 con due tempi da 20′ effettivi.

L’amichevole di sabato vedrà la presenza di numerosi ospiti d’eccezione del panorama sportivo e artistico, fra cui Mauro Grimaldi (consigliere delegato della Federcalcio Servizi srl nonché curatore della mostra “Un Secolo d’Azzurro” dedicata alla Nazionale di calcio, da sempre sensibile alle attività di Oltre Sport), gli attori Enzo Decaro, Paolo Romano, Riccardo Acerbi e Paolo Sassanelli (quest’ultimo barese doc), Federico Tessicini (allenatore della Nazionale Italiana Attori).

Entrambe le squadre sono reduci da esordi brillanti nei rispettivi gironi del campionato nazionale di powerchair football 2022/23: Oltre Sport ha ottenuto infatti due nitide affermazioni a spese di Salento Wolves e Aias Pegaso Matera, mentre la Thunder Roma ha espugnato di misura al debutto il domicilio del Sen Martin Modena.

Famiglie SMA è l’associazione nata nel 2001 da famiglie e persone che ogni giorno affrontano nella loro quotidianità l’atrofia muscolare spinale (SMA), patologia genetica rara che vede un indebolimento progressivo dei muscoli. Attiva in tutta Italia, sostiene i nuovi genitori al momento della diagnosi ed è una rete di appoggio e informazione costante per tutti i pazienti e chi sta loro vicino.

