powy-e-fs-park:-“superate-le-prime-10.000-sessioni-di-ricarica,-risparmiate-oltre-100-tonnellate-di-co2”

ROMA – Powy, società leader in Italia che possiede, sviluppa e gestisce la principale rete indipendente di infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici, e Fs Park, società del Gruppo Fs, rinnovano la loro partnership con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e l’intermodalità gomma-ferro-gomma.

L’obiettivo è rendere sempre più facile e conveniente per pendolari e viaggiatori combinare l’uso dei mezzi pubblici con quello delle auto elettriche, offrendo nuovi vantaggi frutto del lavoro congiunto di Powy e Fs Park, basato sullo studio delle abitudini degli utenti.

Ad oggi, l’accordo ha portato alla messa in funzione dei primi 169 punti di ricarica in siti nevralgici del network ferroviario nazionale, come Conegliano, Domodossola, Empoli, Ferrara, Genova, Lodi, Milano, Mogliano Veneto, Novara, Padova, Pisa, Rho, Torino e Treviso.

Questi punti di ricarica hanno consentito agli utenti di effettuare oltre 10.000 sessioni, con un risparmio complessivo di oltre 100 tonnellate di CO2, l’equivalente di più di 150 viaggi Roma-Milano. Questi risultati hanno anche fornito dati preziosi, che Powy e FS Park hanno utilizzato per analizzare le abitudini di ricarica e sviluppare nuove offerte commerciali volte a incentivare ulteriormente l’utilizzo delle infrastrutture di ricarica e dei parcheggi Fs Park.

NUOVI VANTAGGI PER GLI UTENTI GRAZIE AI DATI E AL MIGLIORAMENTO CONTINUO

Nel 2022, Fs Park e Powy hanno avviato un progetto di portata nazionale che segue un approccio progressivo, con un obiettivo chiaro: mettere la soddisfazione del cliente al centro di tutto. Nella prima fase, hanno gettato le basi costruendo una prima serie di infrastrutture.

Con la seconda fase, il focus si è spostato sull’analisi dei dati di utilizzo da parte degli utenti per comprendere meglio le loro abitudini e necessità. Questo ha permesso di definire azioni di miglioramento mirate all’ottimizzazione dell’infrastruttura esistente e di stabilire linee guida per le infrastrutture future.Proprio grazie a queste analisi sono state introdotte due promozioni, disponibili attraverso l’app Powy Charge. Per la ricarica veloce in Dc, gli utenti possono usufruire di uno sconto del 10% sulla tariffa, ottenendo di fatto circa un’ora di parcheggio gratuito nei siti Fs Park, un’opportunità utile che consente di ricaricare senza pagare il parcheggio, mantenendo tutti i vantaggi offerti, come sicurezza e posizione centrale.

Per la ricarica lenta in Ac, ideale per soste più lunghe, è stata eliminata la tariffa extra legata all’occupazione dello stallo oltre due ore dal termine della ricarica. In questo modo, gli utenti che effettuano soste prolungate, possono ridurre significativamente i costi senza preoccuparsi di eventuali supplementi.

INVESTIRE NEL FUTURO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, CON IL CLIENTE AL CENTRO

Federico Fea, ceo di Powy, commenta: “Siamo felici di aver raggiunto il traguardo delle prime 10.000 sessioni di ricarica: è il miglior segnale che i clienti apprezzano i servizi offerti. Il miglioramento continuo dell’esperienza del cliente fa parte del nostro Dna e siamo felici di lanciare queste prime iniziative nelle nostre infrastrutture dei parcheggi Fs Park, con cui collaboriamo proficuamente da anni. È un processo continuo, ed in futuro ci saranno altre novità”.

