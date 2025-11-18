pozzulo-(fic):-a-gustus-da-tutta-italia,-il-confronto-porta-benefici

NAPOLI – “Non possiamo che essere presenti visto lo sforzo che l’organizzazione fa per tenere viva una fiera molto importante per il sud Italia che però vede la partecipazione di aziende espositrici che vengono dall’intero territorio nazionale”. Lo ha detto Rocco Pozzulo, presidente della Federazione Italiana Cuochi, partecipando all’undicesima edizione di Gustus, il Salone professionale dell’agroalimentare, enogastronomia e tecnologia in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli fino a domani. Un appuntamento nel corso del quale – ha evidenziato – “confrontarsi e avere sempre più una maggiore interazione tra il mondo della ristorazione e le aziende espositrici. Una fiera nasce principalmente per questo, perché le aziende portano novità, e noi – ha concluso Pozzulo – come cuochi e ristoratori possiamo sicuramente trarre beneficio da queste manifestazioni”.

“Sono tanti anni che siamo a Gustus, abbiamo portato un programma molto intenso, tantissime degustazioni, tanti show cooking. Sappiamo che questo è un evento molto importante per tutti noi, lo aspettiamo, è un momento di formazione e anche di tanta conoscenza, perché abbiamo l’opportunità di incontrare tante aziende e tanti nuovi prodotti”. Così Luigi Vitiello, presidente dell’Unione regionale Cuochi della Campania, in occasione dell’undicesima edizione di Gustus, il Salone professionale dell’agroalimentare, enogastronomia e tecnologia in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli fino a domani.

“Giorni intensi e ricchi di formazione, tantissima partecipazione da parte di tutti gli operatori del settore carni. Abbiamo fatto corsi di cottura delle carni, di finger food, di tartare, di pronto cuoci a scaletta. Anche quest’anno c’è stato un grande seguito, voglio ringraziare tutti i partecipanti che ci sono venuti a trovare da varie regioni d’Italia”. Lo ha detto Piero Pepe, presidente di Federcarni Campania, commentando la partecipazione del comparto all’undicesima edizione di Gustus, il Salone professionale dell’agroalimentare, enogastronomia e tecnologia che si conclude oggi alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

