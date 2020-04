Pozzuoli, altri contagiati in città. L’aggiornamento

E’ arrivato il consueto aggiornamento del sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia sui dati ricevuti per i tamponi effettuati nel comune, ecco il messaggio di pochi minuti fa sulla sua pagina facebook: L’Unità di crisi della Regione Campania ha comunicato i dati relativi ai tamponi effettuati oggi in Campania. Tre cittadini puteolani sono risultati positivi al test del coronavirus. Sono in isolamento domiciliare e l’Asl ha già avviato la ricerca del link epidemiologico. Una di queste persone è collegata ai passati contagi. I nuovi contagiati sono il riscontro di tamponi eseguiti nei giorni scorsi, il cui risultato è stato reso noto solo oggi a causa dei ritardi sia nell’effettuare i test che nei tempi lunghi impiegati per analizzarli.

A Pozzuoli, dall’inizio dell’epidemia ad oggi, sono stati effettuati 240 tamponi. E 42 sono i pazienti in totale che hanno contratto il Covid. Di questi 32 sono attualmente contagiati (2 ospedalizzati e 30 in isolamento domiciliare), 1 guarito clinicamente, 3 persone guarite definitivamente e 6 decessi.

La fase di attenzione è ancora alta. Non abbassiamo la guardia e continuiamo a STARE A CASA. QUESTO È IL MOMENTO DELLA MASSIMA ATTENZIONE PER NON VANIFICARE TUTTI I SACRIFICI FATTI! Il distanziamento sociale e le misure di sicurezza non devono essere accantonate. Bisogna uscire solo per necessità! Comportiamoci con responsabilità e ce la faremo!