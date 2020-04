Pozzuoli, ecco dove è possibile spendere i buoni spesa del Comune

Domani, mercoledì 8 aprile, inizierà la consegna dei buoni spesa ai cittadini in difficoltà che ne hanno fatto richiesta e sono risultati in possesso dei requisiti indicati. I servizi sociali chiameranno uno ad uno i beneficiari e li convocheranno per fasce orarie in modo da non creare assembramenti. Si raccomanda vivamente tutti di aspettare la telefonata a casa e di recarsi solo nell’orario stabilito a ritirare i buoni. Tutte le richieste giunte e selezionate saranno soddisfatte da domani a venerdì. L’attività continuerà anche nei giorni successivi.

La consegna dei buoni spesa avverrà, dalle ore 9 alle ore 19, presso i vari sportelli allestiti nelle due sedi dei servizi sociali in via Quinto Fabio Massimo al Rione Toiano e in via Martini a Monterusciello a seconda di dove risiedono i beneficiari.

I buoni potranno essere spesi esclusivamente presso gli esercizi commerciali di generi di prima necessità e le farmacie che hanno aderito alla manifestazione d’interesse dell’amministrazione. L’elenco delle attività dove è possibile spendere i buoni sarà pubblicato a breve.