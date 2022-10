Venerdì 28 ottobre, alle ore 16, il Comune di Pozzuoli intitolerà ufficialmente il campetto del Parco Bognar a Loris Di Roberto e Daniele Del Core, in occasione del sedicesimo anniversario di quella tragica e assurda aggressione che li portò ad una prematura fine, con l’apposizione di una targa in ricordo.

“Loris e Daniele avevano 18 anni e tutta la vita davanti. Furono uccisi da un loro coetaneo per motivi di gelosia. Ogni anno il dolore si rinnova, per le famiglie, per gli amici e per tutta la città – dichiara il sindaco Gigi Manzoni – Questa intitolazione è la conclusione di un percorso avviato molti anni fa. Consegniamo ufficialmente alla memoria di Loris e Daniele, dei loro familiari e dei loro amici un luogo simbolo per tanti giovani e per tutta la città”.

L'articolo Pozzuoli: il Comune intitola il campetto del parco Bognar a Loris Di Roberto e Daniele Del Core proviene da Magazine – Italia.

