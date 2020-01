Pozzuoli, tre scuole ammesse al finanziamento per l’adeguamento sismico e la messa in sicurezza

Così il Sindaco Vincenzo Figliolia su facebook: “Siamo stati ammessi al finanziamento della Città Metropolitana per l’adeguamento sismico e la messa in sicurezza di tre nostre scuole: la Diano, la Quasimodo e il plesso Pisciarelli. Un risultato importante che ci consente di riqualificare e rendere ancora più sicuri tre istituti cittadini in tre luoghi differenti della città. Per queste scuole abbiamo anche già pronta la progettazione esecutiva, per cui a breve partiranno tutte le procedure per l’affidamento dei lavori. Ringrazio per le attività messe in campo gli assessori Vincenzo Aulitto e Roberto Gerundo, il dirigente architetto Santina Napolitano e quanti lavorano nell’Ufficio Lavori Pubblici, che ci hanno consentito di raggiungere questo risultato”