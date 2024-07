prada:-ricavi-semestre-salgono-a-2,5-mld-(+14%),-utile-a-383-milioni

Vola Miu Miu, Guerra: confermiamo crescita superiore a media mercato

Milano, 30 lug. (askanews) – Il gruppo Prada ha chiuso il primo semestre 2024 con ricavi a 2,55 miliardi di euro, in aumento del 14% (+17% a cambi costanti), con le vendite retail a 2,26 miliardi (+15%). L’ebit margin sale al 22,6%, con un ebit che cresce a 575 milioni e utile netto di gruppo che si porta a 383 milioni dai 305 milioni del primo semestre 2023.

Miu Miu conferma la traiettoria di forte crescita, con vendite retail in aumento del 93% anno su anno. Crescita a doppia cifra in Asia Pacifico, Europa, Giappone e Medio Oriente. A fine giugno, la posizione finanziaria netta è positiva per 265 milioni.

“I risultati positivi raggiunti nella prima metà dell’anno riflettono l’attività svolta con disciplina, raggiungendo gli obiettivi strategici del gruppo”, ha commentato Patrizio Bertelli, presidente e amministratore esecutivo del gruppo Prada. “Siamo soddisfatti di aver generato una crescita like-for-like di alta qualità e superiore alla media di mercato, nonostante il contesto di settore sempre più incerto. La flessibilità della nostra organizzazione ci dà fiducia nella capacità di affrontare i prossimi mesi, mentre continuiamo a investire per sostenere la crescita futura”.

“Il gruppo ha registrato 14 trimestri consecutivi di crescita like-for-like di alta qualità, con un secondo trimestre positivo che si è aggiunto a un buon inizio d’anno”, ha detto l’AD Andrea Guerra. “Prada ha mantenuto una traiettoria di crescita solida e Miu Miu ha confermato un’ottima performance; entrambi i marchi hanno beneficiato di identità, creatività e posizionamento forti e distintivi. Alla luce del contesto macroeconomico e geopolitico attuale, le dinamiche di settore sono diventate più sfidanti; questo ci richiede agilità e incisività a livello di prodotto, comunicazione e posizionamento, per continuare a rafforzare la relazione con i clienti e progredire nel nostro percorso verso l’eccellenza Retail. Pur rimanendo vigili, continuiamo a eseguire la nostra strategia con determinazione e confermiamo l’ambizione di generare una crescita solida, sostenibile e superiore alla media di mercato”.