Prandelli: “Napoli resta un rimpianto! Quando De Laurentiis mi ha chiamato…”

Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale italiana, intervenuto oggi a Radio Marte, fa il punto sul momento del Napoli e rivela un retroscena tra lui e il presidente De Laurentiis.

Prandelli elogia Gattuso

Nella sua intervista a “Si gonfia la rete”, Prandelli inizia nel fare i complimenti a Gattuso: “Sono molto contento, ho sempre parteggiato per lui. Lo stimo molto perché è un uomo prima che un professionista. Predilige l’aspetto umano, ma non ha trasmesso solo carattere alla sua squadra, ma anche dettami tattici. In Coppa Italia, ha vinto da stratega, dimostrando di non seguire le mode, ma di essere concreto. Ha rianimato la squadra dopo le sfortunate vicende di inizio campionato, per questo bisogna rendergli merito”.

Poi racconta un retroscena sul suo possibile approdo alla squadra partenopea: “Avrei potuto allenare il Napoli in passato. De Laurentiis mi contattò, e ricordo che per me fu una scelta molto difficile. Quando ti chiama la società azzurra pensarci è il minimo. In quel periodo però, avevo già dato la mia disponibilità al presidente federale Abete per il rinnovo con la Nazionale. Mi è dispiaciuto molto rifiutare l’offerta, ma allora ero parte di un grande progetto, un grande gruppo, con grandi aspettative”.

