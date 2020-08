Prandelli “Pirlo è un predestinato, con la Juve storia unica”

“Io sono convinto che esistano predestinati in ogni campo e Pirlo è uno di questi. Ovviamente avrà bisogno di aiuto, sotto forma di energia e sostegno. Non credo proprio che alla Juventus dall’oggi al domani qualcuno sia impazzito: hanno scelto l’uomo, lo conoscono a fondo, hanno abitato nella sua stessa casa per anni, hanno parlato di calcio con lui, ne hanno colto la maturità. Li ha convinti con le idee. In questi casi, predestinato uguale strada spianata”. Questo il pensiero dell’ex commissario tecnico della nazionale Cesare Prandelli su Andrea Pirlo, suo ex giocatore oggi scelto dalla Juventus per guidare la prima squadra dopo l’esonero di Maurizio Sarri.

