prandini:mai-come-ora-italia-protagonista-a-livello-internazionale

Roma, 9 dic. (askanews) – “Mai come in questo momento il nostro paese è ritornato ad essere protagonista sullo scenario internazionale per la credibilità che Giorgia Meloni è riuscita a dare, anche in termini di continuità di lavoro di un esecutivo, quando storicamente eravamo abituati ad avere governi che duravano mediamente non più di un anno”. Lo ha detto il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, intervenendo in un panel ad Atreju.

“Oggi l’agricoltura è il primo settore che genera occupazione – ha aggiunto Prandini – con 4 milioni di persone, con un valore legato alle esportazioni nel 2024 di 69 miliardi e nel 2025 nonostante le criticità a livello globale. E se i numeri verranno confermati negli ultimi due mesi, abbiamo una crescita nei primi nove di un +5% e quindi auguriamo di superare i 70 miliardi di esportazioni e tutto questo non è avvenuto a caso”.

Prandini ha sottolineato che questi risultati sono “figli di una programmazione, quindi siamo usciti da un meccanismo dove si ragionava solo ed esclusivamente sull’emergenza e siamo ritornati a pianificare nel medio lungo periodo. Poi è chiaro che esistono anche emergenze – ha aggiunto – e una l’abbiamo affrontata anche oggi legata al tema del prezzo del latte, con un confronto costruttivo con la parte industriale rispetto a quello che era una tendenza di mercato di una diminuzione importante. Siamo riusciti ad ottenere che tutto il latte venisse ritirato ai nostri allevatori e un prezzo per quanto riguarda i prossimi tre mesi”.

“Che cosa ci auguriamo? Che ci sia più Italia in Europa perché più l’Europa sarà simile all’Italia e più noi torneremo ad essere protagonisti sullo scenario di carattere globale”, ha concluso Prandini.