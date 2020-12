Pranzo di Natale per i 7 astronauti in missione sulla Stazione Spaziale Internazionale

AGI – I sette astronauti e cosmonauti della Stazione spaziale internazionale festeggeranno il Natale a quasi 400 mila chilometri di distanza dalla Terra.

L’equipaggio è formato dagli astronauti della Nasa Kate Rubins, Victor Glover, Michael Hopkins e Shannon Walker, il giapponese Soichi Noguchi e i russi Sergey Ryzhikov e Sergey Kud-Svechkov.

I sette stanno organizzando il pranzo di Natale, ma avranno la possibilità di parlare con i loro familiari.

“Pregherò – ha raccontato Glover in un’intervista – per tutti coloro che non potranno tornare a casa dai loro cari. Noi li capiamo, siamo loro vicini e li penseremo tanto”.

