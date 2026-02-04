Prati segna di testa, l’arbitro annulla il gol: cos’è successo in Inter-Torino

mercoledì, 4 Febbraio , 26

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Episodio arbitrale in Inter-Torino. Oggi, mercoledì 4 febbraio, i nerazzurri hanno sfidato i granata nei quarti di finale di Coppa Italia. Sul punteggio di 2-1, al 74′, la squadra di Baroni riesce a trovare il pareggio, completando così la rimonta da 2-0, ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco. Ma cos’è successo a Monza? 

Nelle fasi finali del match il Torino alza il pressing a caccia del pareggio, dopo che un gol di Kulenovic aveva riaperto i giochi dopo il doppio vantaggio nerazzurro firmato Bonny e Diouf. Al 74′, i granata vanno di nuovo in rete: sugli sviluppi di un calcio di punizione, un cross al centro coglie impreparata la difesa di Chivu e trova Prati, appena arrivato nel mercato di gennaio, tutto solo in area. Il centrocampista colpisce di testa e infila Martinez sul secondo palo, firmando così il 2-2. 

L’esultanza dei tifosi del Torino però è strozzata in gola. L’assistente alza la bandierina, segnalando il fuorigioco e l’arbitro Marchetti annulla quindi la rete. Le immagini mostrano infatti il piede del centrocampista granata che parte oltre l’ultimo uomo nerazzurro, in questo caso Pio Esposito, allineato con la linea alta della difesa nerazzurra. Dopo un rapido check con il Var, la decisione viene quindi confermata. 

 

