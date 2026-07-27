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Pratiche decreti flussi false, blitz della Dda di Salerno: 22 misure
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Pratiche decreti flussi false, blitz della Dda di Salerno: 22 misure

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Accusati di associazione per favoreggiamento immigrazione clandestina

Roma, 27 lug. (askanews) – Misure cautelari personali nei confronti di 22 persone, di cui 18 ai domiciliari e 4 destinatarie dell’obbligo di firma. I carabinieri del Nucleo tutela del lavoro e i finanzieri del Comando provinciale di Salerno hanno eseguito un’ordinanza, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Salerno. Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, anche del reato di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.L’inchiesta contesta all’organizzazione diaver presentato, a favore di centinaia di cittadini extracomunitari, prevalentemente provenienti da Marocco, Bangladesh e India, richieste fittizie di nulla osta al lavoro nell’ambito dei decreti flussi e delle procedure di emersione dal lavoro irregolare, con aziende compiacenti o create ad hoc, liberi professionisti e intermediari che predisponevano la documentazione falsa e soggetti che, durante i cosiddetti “click day”, inoltravano le domande di nulla osta. Il volume d’affari illecito sarebbe di diversi milioni di euro.

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