Prato, domani il Festival MetJazz omaggia Charlie Parker

Roma, 15 feb. (askanews) – La 30a edizione del Festival MetJazz di Prato rende omaggio a Charlie Parker. Le passioni e le ossessioni del leggendario sassofonista saranno raccontate con una performance tra jazz, letteratura e teatro: protagonista uno dei talenti più puri del palcoscenico, l’attore Felice Montervino, insieme all’eccellente ensemble Roundella.

Domani alle 11, saranno live presso la Monash University di Prato (Via Pugliesi, 26), per narrare – in un costante interplay tra musica e parole – le ultime fasi della vita di Parker attraverso un adattamento per la scena tratto dal racconto El perseguidor di Julio Cortàzar e i disegni di José Muñoz.

Nel 1959 Cortázar pubblicò questo breve romanzo destinato a entrare nel cuore di ogni appassionato di jazz. Conosciuto come Il persecutore e da poco riproposto come L’inseguitore, il libro si ispira proprio alle vicende e ai tormenti di Charlie Parker, che era scomparso prematuramente quattro anni prima. Johnny Carter, questo il nome del personaggio, vive in bilico tra creatività e autodistruzione, dramma e ironia, ordine e caos, tra New York e Parigi, divorato da un’ansia di vita che sconfina nella patologia. Facendolo dialogare con un amico critico, Cortázar trasforma il prototipo del jazzista maledetto in una figura universale.

Compongono l’ensemble Roundella: Francesca Corrias voce, flauto, live electronics; Mauro Laconi chitarra elettrica; Luca Mannutza pianoforte, tastiere; Filippo Mundula contrabbasso; Gianrico Manca, batteria.

Organizzato dalla Fondazione Teatro Metastasio di Prato, con la direzione artistica di Stefano Zenni, il festival MetJazz quest’anno festeggia l’importante traguardo del trentennale, con un programma dal titolo Is that Jazz? Trent’anni di musica a Prato che ospita grandi nomi del jazz internazionale e nazionale – come Gonzalo Rubalcaba, Jeff Ballard, Amaro Freitas, Eric Mingus, Gianluigi Trovesi, Giovanni Falzone, Silvia Bolognesi accanto a nuovi talenti e artisti meno conosciuti, ma di grande pregio.