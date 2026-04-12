prato,-tensione-alla-presentazione-del-candidato-sindaco-adinolfi:-lite-con-inviato-delle-‘iene’

(Adnkronos) – E’ degenerata in un acceso fuoriprogramma la presentazione del programma elettorale di Mario Adinolfi, candidato sindaco di Prato per il Popolo della Famiglia, tenutasi sabato 11 aprile. La conferenza stampa si era appena conclusa quando, sul marciapiede, Adinolfi ha incrociato Filippo Roma, inviato del programma televisivo ‘Le Iene’ di Italia 1.

Tra i due sarebbe nata una discussione che è rapidamente degenerata: secondo quanto documentato anche da riprese amatoriali, il candidato sindaco avrebbe afferrato l’inviato per i capelli, chiedendogli ripetutamente: “Era una figurante o no?”. La scena è proseguita per diversi secondi alla presenza di telecamere e smartphone, prima che Adinolfi lasciasse la presa. Il riferimento del candidato sarebbe legato a precedenti servizi televisivi del programma.

L’episodio ha interrotto bruscamente il clima della presentazione, che si era svolta poco prima all’interno di un hotel e durante la quale Adinolfi aveva illustrato le linee programmatiche e la lista del Popolo della Famiglia.

Nel corso dell’incontro, il candidato ha presentato la capolista Maria Verita Boddi, 62 anni, descritta come malata oncologica in cura chemioterapica. Adinolfi ha collegato la sua candidatura a una critica alle politiche regionali su fine vita e assistenza sanitaria, attaccando il Partito Democratico e definendo la propria proposta politica come alternativa “valoriale” e centrata sulla famiglia. Tra le proposte illustrate figurano un sostegno economico alla maternità, contributi per le giovani coppie e interventi su sicurezza e politiche sociali, oltre a progetti di riqualificazione urbana e culturale per la città. Il candidato ha inoltre invitato i sostenitori del Popolo della Famiglia a mobilitarsi in vista delle prossime elezioni comunali, rivolgendo un appello anche all’elettorato cattolico. La giornata elettorale pratese è quindi stata segnata da un finale ad alta tensione, che ha rapidamente fatto il giro dei social.