mercoledì, 28 Gennaio , 26
precipita-aereo-in-colombia,-morte-tutte-le-15-persone-a-bordo
Precipita aereo in Colombia, morte tutte le 15 persone a bordo

Precipita aereo in Colombia, morte tutte le 15 persone a bordo

DALL'ITALIA E DAL MONDOPrecipita aereo in Colombia, morte tutte le 15 persone a bordo
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – E’ precipitato nella zona rurale di La Playa de Belèn l’aereo della compagnia colombiana Satena di cui si erano persi i contatti nella rotta tra Cucuta e Ocana, in Colombia. Tutti morti i 15 a bordo del velivolo distrutto nell’impatto, tra cui anche un parlamentare. Ancora da accertare le cause dell’incidente. 

L’aereo era decollato dalla città di Cucuta e ha perso i contatti con le torri di controllo poco prima dell’atterraggio previsto nella vicina Ocana. 

La zona dove l’aereo è precipitato è montuosa, con condizioni meteorologiche molto variabili e alcune aree sono controllate dal più grande gruppo guerrigliero della Colombia, l’Esercito di Liberazione Nazionale. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.