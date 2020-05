ROMA (ITALPRESS) – Tragedia per il nuoto azzurro. Un aereo ultraleggero è precipitato poco dopo il decollo presso la scuola di volo di Crazy Fly, a Nettuno (Rm), in via Avezzano. Morte le due persone a bordo: si tratta di due nuotatori, il 22enne forlivese Fabio Lombini (In Sport-Vigili del Fuoco, foto deepblumedia.eu sito Fin) e il 23enne romano Giole Rossetti (Aurelia Nuoto) che pare fosse alla guida. A quanto riferito dai vigili del fuoco l’aereo sarebbe caduto dopo il decollo e avrebbe preso fuoco per cause da accertare. Lombini, argento ai campionati assoluti invernali del 2017 nei 200 stile libero in 1’44″60 dietro a Filippo Megli e avanti a Filippo Magnini,

L’articolo Precipita ultraleggero a Nettuno, morti nuotatori Lombini e Rossetti proviene da Notiziedi.

