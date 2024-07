ROMA – Un velivolo EFA 2000 dell’Aeronautica Militare, nel corso di un volo addestrativo sui cieli del Northern Territory (Australia), è precipitato al suolo per cause al momento non note. Il pilota si è prontamente eiettato. È in buone condizioni di salute e sta ultimando gli accertamenti medici presso una struttura ospedaliera. Nessun danno ulteriore è stato registrato. Lo comunica una nota.

L’aereo in questione è, in particolare, un Eurofighter Typhoon, caccia intercettore multiruolo dell’Aeronautica Militare. Soccorritori e funzionari della Difesa australiani hanno precisato che sarebbe precipitato alle 10.45 ora locale (le 3.25 in Italia) vicino alla città settentrionale di Darwin durante l’esercitazione “Pitch Black 24”. Questo tipo di addestramento si tiene ogni due anni, per preparare missioni complesse che coinvolgono un gran numero di velivoli internazionali e quest’anno per la prima volta partecipa l’Aeronautica Militare italiana.

L’articolo Precipita un caccia militare italiano in Australia, salvo il pilota proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it