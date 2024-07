Preghiere indù per Usha Chilukuri Vance, moglie del vice di Trump

La famiglia della candidata Second Lady proviene dall’India

Vadluru (India), 24 lug. (askanews) – Ogni giorno in un semplice tempio di un villaggio indiano, il sacerdote indù Subhramanya Sharma prega il suo dio affinché JD Vance diventi vicepresidente degli Stati Uniti. Vadluru, un tranquillo villaggio sulle rive di un canale nella verdeggiante campagna dell’Andhra Pradesh è il luogo di origine della famiglia della moglie di Vance, Usha Chilukuri Vance. La 38enne laureata in giurisprudenza a Yale e avvocato processualista potrebbe diventare la Second Lady degli Stati Uniti – e la prima a non essere bianca – se Donald Trump verrà nuovamente eletto.