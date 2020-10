Pregliasco: “Incrementare la capacità produttiva dei test per il Covid”

AGI – “Non è facile incrementare la capacita produttiva dei test, lo so. Abbiamo dovuto, ad esempio, nel nostro ospedale assumere altri operatori. Ringrazio i cittadini che si sono sottoposti in questi giorni a code per fare i test. Ma è necessario”. Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco intervenuto a RaiNews.

“Questo incremento della capacità dei tamponi – ha aggiunto – è il punto su cui ora si sta lavorando. Il tampone molecolare è il test di riferimento ma si stanno mettendo a punto sempre di più i test rapidi e meglio ancora, quelli salivari, utili ad esempio per i bambini.

