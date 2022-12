Prelevare in farmacia, partnership Admiral Pay con Farmacash

ROMA – Prelievo di contanti e pagamento dei bollettini in farmacia. ADMIRAL Pay offre una serie di servizi b2b di pagamento per le aziende, calibrati sui loro bisogni, fino a raggiungere gli utenti finali con una consistente gamma di prodotti, come le ricariche telefoniche, i pagamenti dei bollettini, bollo auto e PagoPA. Questo è il genere di funzionalità prestate a Farmacash, azienda con grandi ambizioni che ha già siglato accordi importanti, come l’intesa raggiunta con Anci Umbria – Federsanità Anci Umbria, grazie allau quale saranno distribuiti i sistemi Cassa Intelligente nelle farmacie del territorio umbro.

A dirci cosa comporti la partnership tra queste due grandi società è il CEO di ADMIRAL Pay, Raffaele Gnazzi, il quale ci racconta: “Non appena ci è stato presentato il progetto abbiamo valutato che le nostre visioni del futuro combaciano in diversi punti.” Nata con l’intento di colmare il gap digitale nei servizi al cittadino, grazie a questa collaborazione all’interno delle farmacie sarà possibile il pagamento in contanti e con carte, con erogazione automatica del resto, il deposito in cassaforte sicura e accessibile solo al portavalori, il prelievo di contanti ed il pagamento di bollettini. Il CEO Gnazzi, infatti, aggiunge: “Farmacash si propone di colmare il digital gap che divide e affligge tanti bellissimi borghi e piccoli comuni in Italia, causato negli anni recenti dalla continua riduzione dell’offerta delle banche, e noi di ADMIRAL Pay guardiamo al futuro attraverso lo sviluppo di uno strumento che vuole essere inclusivo e alla portata di tutti, ma che soprattutto si pone l’obiettivo di erogare servizi di pagamento praticamente digital al 100%!”

Per supportare Farmacash, il partner tecnico ADMIRAL Pay sfrutta la tecnologia dell’E- Wallet, portafoglio digitale a servizio del cliente per tutti i tipi di pagamento, ricariche e il deposito e prelievo senza soglie, consentendo il movimento di denaro in base alle necessità.

ADMIRAL Pay è parte del gruppo NOVOMATIC, uno dei più grandi produttori al mondo di tecnologie, con sedi in circa 50 Paesi, compresa l’Italia, e un mercato internazionale di apparecchiature e soluzioni high tech che conta esportazioni in circa 100 Paesi nel Mondo.

Inoltre “Solo in Italia NOVOMATIC conta oltre 3000 colleghi con una nutrita rappresentanza di ben 47 nazionalità diverse, e oltre 400 risorse provenienti dall’estero” precisa il CEO di ADMIRAL Pay “Siamo orgogliosi del fatto che le donne rappresentano il 53% della popolazione aziendale.”

Tutto questo grazie alla Cassa Intelligente, capace di rendere la farmacia un luogo dove fare le commissioni in unico luogo, familiare e sicuro, potendo, oltre ad effettuare il ritiro dei contanti e il pagamento di bollettini e ticket, anche sottoscrivere servizi digitali in ambito assicurativo e bancario. In questo modo, è possibile ridurre il divario digitale che separa le grandi città, ricche di servizi, dai piccoli borghi, dove la disponibilità di banche e sportelli automatici è costantemente destinata a ridursi.

Con questo progetto innovativo che vede ADMIRAL Pay come partner tecnico, la farmacia, dopo il periodo pandemico, si afferma nuovamente come esercente commerciale essenziale per la sua centralità nel ruolo di fornitore di servizi al cittadino, specialmente nei centri lasciati indietro dalla crescita asimmetrica delle città.

Il Cittadino troverà in Farmacash un valido alleato per effettuare commissioni in un solo luogo, aiutato dalla omonima App collegata al sistema e all’ E-Wallet personale, mentre il farmacista avrà la possibilità di offrire più servizi al cliente, e controllare tutti i flussi di pagamento, grazie ad un sistema interattivo controllabile tramite piattaforma web dal proprio computer in cassa. “Il massimo sotto il fronte della customer experience – conferma infatti Gnazzi –, Con una attenzione particolare alla fruizione in sicurezza dei servizi e degli acquisti da parte dei cittadini”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it continua a leggere sul sito di riferimento